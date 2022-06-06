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«Атлетико Паранаэнсе» пока не определился с будущим арендованного у «Спартака» Педро Роши

Иван Шитик
Корреспондент
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«Атлетико Паранаэнсе» пока не определился с будущим нападающего Педро Роши, который выступает за бразильский клуб на правах аренды, сообщает UOL Sport.

«Атлетико Паранаэнсе» арендовал 27-летнего Рошу у «Спартака» в августе 2021 года с правом выкупа при выполнении игроком определенных условий. По условиям соглашения, если игрок проведет 60 процентов матчей за клуб, то «Атлетику» должен будет выкупить его контракта. В таком случае сумма сделки оценивается в 5,5 миллиона евро.

Однако «Атлетико Паранаэнсе» пока не выходил на связь со «Спартаком», а также не вел переговоры с агентом самого футболиста.

Срок аренды Педро Роши истекает 31 июля. На данный моменты он провел за «Атлетику Паранаэнсе» 41 матч и забил 7 голов.

Педро Роша
ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Спартак (Москва)
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