Агент рассказал о будущем Новосельцева

Александр Клюев, агент защитника Ивана Новосельцева, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Работа продолжается. Есть продвижения, рабочие моменты. Надеемся, скоро определится», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее Клюев рассказал «СЭ», что у Новосельцева есть предложения от российских и турецких клубов.

Последним клубом 30-летнего защитника был тульский «Арсенал». В его составе в минувшем сезоне он провел 15 матчей и забил один мяч. В Тинькофф РПЛ он выступал за такие клубы, как «Торпедо», «Ростов», «Зенит», «Анжи» и «Сочи».