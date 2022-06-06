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Сегодня, 10:32

Агент рассказал о будущем Новосельцева

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Александр Клюев, агент защитника Ивана Новосельцева, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Работа продолжается. Есть продвижения, рабочие моменты. Надеемся, скоро определится», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее Клюев рассказал «СЭ», что у Новосельцева есть предложения от российских и турецких клубов.

Последним клубом 30-летнего защитника был тульский «Арсенал». В его составе в минувшем сезоне он провел 15 матчей и забил один мяч. В Тинькофф РПЛ он выступал за такие клубы, как «Торпедо», «Ростов», «Зенит», «Анжи» и «Сочи».

Иван Новосельцев
Футбол
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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