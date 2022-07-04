Ассистент главного тренера «Динамо» Филипович рассказал о первых впечатлениях от клуба
Ассистент главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича Саша Филипович рассказал о первых впечатлениях в московском клубе.
«Могу сказать, что здесь все на высшем уровне. Все организовано профессионально, нас окружают очень вежливые и добрые люди. У меня сложилось ощущение, что попал в семью. И я не удивлен, потому что ментальность россиян и сербов очень похожа. Мне здесь очень комфортно, и я счастлив работать с этими людьми», — цитирует Филиповича пресс-служба «Динамо».
Ранее 40-летний специалист работал в сербском клубе «Младост».
Также в тренерский штаб «Динамо» вошел Рафаэль Кристобаль, который помогал Йокановичу в «Фулхэме», «Шеффилд Юнайтед» и «Аль-Гарафе».
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|15.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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