Ассистент главного тренера «Динамо» Филипович рассказал о первых впечатлениях от клуба

Ассистент главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича Саша Филипович рассказал о первых впечатлениях в московском клубе.

«Могу сказать, что здесь все на высшем уровне. Все организовано профессионально, нас окружают очень вежливые и добрые люди. У меня сложилось ощущение, что попал в семью. И я не удивлен, потому что ментальность россиян и сербов очень похожа. Мне здесь очень комфортно, и я счастлив работать с этими людьми», — цитирует Филиповича пресс-служба «Динамо».

Ранее 40-летний специалист работал в сербском клубе «Младост».

Также в тренерский штаб «Динамо» вошел Рафаэль Кристобаль, который помогал Йокановичу в «Фулхэме», «Шеффилд Юнайтед» и «Аль-Гарафе».