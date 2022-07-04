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Сегодня, 17:13

Ассистент главного тренера «Динамо» Филипович рассказал о первых впечатлениях от клуба

Руслан Минаев
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Ассистент главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича Саша Филипович рассказал о первых впечатлениях в московском клубе.

«Могу сказать, что здесь все на высшем уровне. Все организовано профессионально, нас окружают очень вежливые и добрые люди. У меня сложилось ощущение, что попал в семью. И я не удивлен, потому что ментальность россиян и сербов очень похожа. Мне здесь очень комфортно, и я счастлив работать с этими людьми», — цитирует Филиповича пресс-служба «Динамо».

Ранее 40-летний специалист работал в сербском клубе «Младост».

Также в тренерский штаб «Динамо» вошел Рафаэль Кристобаль, который помогал Йокановичу в «Фулхэме», «Шеффилд Юнайтед» и «Аль-Гарафе».

Источник: https://fcdm.ru/news/sasa-filipovic-po-priezde-v-dynamo-slozilos-vpecatlenie-cto-popal-v-semiu
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Славиша Йоканович
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