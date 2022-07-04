Помощник главного тренера «Динамо» рассказал о тренерском штабе бело-голубых
Помощник главного тренера «Динамо» Рафаэль Кристобаль рассказал о работе в тренерском штабе бело-голубых.
— Вы 10 лет назад приезжали в Москву с «Леванте» на матч Лиги Европы против «Рубина». Какие у вас остались воспоминания? Москва сильно изменилась?
— Честно говоря, я тогда только мельком ознакомился с Москвой, поскольку у нас был важный матч 1/8 финала Лиги Европы. Мы посетили какие-то туристические места, такие как Красная Площадь, но на большее у нас не было времени, потому что все были сфокусированы на игре. У нас был всего час: нас привезли на автобусе, мы вышли, пофотографировались и вернулись. Это был мой первый приезд в Москву, и тогда я не мог вообразить, что второй раз приеду сюда, чтобы работать и жить.
— Кстати, совсем скоро нам играть против «Рубина».
— Да, снова с ним сыграем. Надеюсь, в этот раз мы победим, потому что тогда мы проиграли в Москве и вылетели из Лиги Европы.
— Вы были знакомы с тренером по физподготовке Пепе до вашего приезда в Москву?
— Да, я был наслышан о нем. У нас даже есть общий друг, с которым мы работали в разное время. Так что я о нем слышал очень много хорошего. Мы очень им довольны. Его методика очень похожа на ту, с которой мы обычно работали. Для меня работа с ним ещё и большое подспорье в плане языка. Да и вообще я могу выделить всех членов тренерского штаба — Ваню (Карандашова), Пашу (Алпатова), Диму (Изотова). Надеюсь никого не забыл. От всех сотрудников мы получаем только помощь и доброту.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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