Помощник главного тренера «Динамо» рассказал о тренерском штабе бело-голубых

Помощник главного тренера «Динамо» Рафаэль Кристобаль рассказал о работе в тренерском штабе бело-голубых.

— Вы 10 лет назад приезжали в Москву с «Леванте» на матч Лиги Европы против «Рубина». Какие у вас остались воспоминания? Москва сильно изменилась?

— Честно говоря, я тогда только мельком ознакомился с Москвой, поскольку у нас был важный матч 1/8 финала Лиги Европы. Мы посетили какие-то туристические места, такие как Красная Площадь, но на большее у нас не было времени, потому что все были сфокусированы на игре. У нас был всего час: нас привезли на автобусе, мы вышли, пофотографировались и вернулись. Это был мой первый приезд в Москву, и тогда я не мог вообразить, что второй раз приеду сюда, чтобы работать и жить.

— Кстати, совсем скоро нам играть против «Рубина».

— Да, снова с ним сыграем. Надеюсь, в этот раз мы победим, потому что тогда мы проиграли в Москве и вылетели из Лиги Европы.

— Вы были знакомы с тренером по физподготовке Пепе до вашего приезда в Москву?

— Да, я был наслышан о нем. У нас даже есть общий друг, с которым мы работали в разное время. Так что я о нем слышал очень много хорошего. Мы очень им довольны. Его методика очень похожа на ту, с которой мы обычно работали. Для меня работа с ним ещё и большое подспорье в плане языка. Да и вообще я могу выделить всех членов тренерского штаба — Ваню (Карандашова), Пашу (Алпатова), Диму (Изотова). Надеюсь никого не забыл. От всех сотрудников мы получаем только помощь и доброту.