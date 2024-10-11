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Сегодня, 10:15

Асхабадзе считает, что «Факел» должен был набирать больше очков в нынешнем сезоне

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» заявил, что его команда могла набрать больше очков в матчах с прямыми конкурентами в нынешнем сезоне РПЛ.

— Как бы вы оценили результаты команды после 11 туров? На сколько очков изначально закладывались на этой дистанции?

— Начну со второй части вопроса. На конкретное количество очков никто никогда не закладывается. Это неблагодарное дело в футболе. Понятно, что в каждом сезоне мы хотим набирать как можно больше очков и подниматься выше. Что касается результатов, то на сегодняшний день они ниже наших ожиданий.

— Сколько очков, на ваш взгляд, недобрали?

— Если упрощать анализ, то, пожалуй, могли рассчитывать на большее в домашних матчах против наших прямых конкурентов в нижней части турнирной таблицы. Имею в виду, прежде всего, встречи с «Акроном» (0:2), «Пари НН» (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1).

После 11 туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков.

Роман Асхабадзе. «Мы не плачемся, но нам тяжелее всех. До Москвы на автобусе 8 часов. Нет чартеров». Интервью гендиректора «Факела»

ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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