Metaratings: Абаскаль продолжит тренировать «Спартак», вопрос о его отставке не стоит

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не покинет команду во время паузы на матчи сборных, утверждает Metaratings.

По информации источника, руководство красно-белых не рассматривает вопрос возможной отставки 34-летнего испанца.

Ранее появлялась информация, что Абаскаль может покинуть «Спартак» после поражения от «Факела» (0:2) в 20-м туре РПЛ. В следующем матче красно-белые обыграли «Оренбург» (3:1) в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России и вышли в полуфинал турнира.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 20 туров команда с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.