Юсупов: «Петреску нам говорил: «Только не пейте колу. Лучше — пиво!»

Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Артур Юсупов в интервью «СЭ» вспомнил о работе под руководством Дана Петреску.

— Петреску в «Кубани» разрешал игрокам выпить пива или вина после матчей. В «Динамо» было так же?

— Он нас однажды собрал после тренировки: «Ребята, только не пейте сейчас колу. Лучше — пиво». Переводчик тут же добавил от себя: «Только одно!»

— Были те, кто приезжал на тренировки с похмелья?

— Расскажу одну историю: декабрь 2014-го, у нас 15 уже очков в Лиге Европы, и последний матч с ПСВ ничего не решал. Многие даже четвертые желтые карточки уже получили, чтобы обнулиться перед плей-офф. В воскресенье мы играли с «Амкаром» (победили 5:0). На следующий день — тренировка, во вторник — выходной. А в среду вылет в Нидерланды. И после этого отпуск, календарный год завершен.

В общем, когда в понедельник приехали на тренировку, вид у всех был не самый свежий. Лица кривые. Во вторник — то же самое. А в среду один человек даже проспал вылет. Все уже погрузились в самолет, звоним ему, а он сонным голосом: «Алло». Ждали полтора часа. Черчесов сказал: «Оплатишь штраф «Аэрофлоту». Я в тот момент думал, что ПСВ нас просто разнесет.

— Вы же выиграли.

— Да! И в целом ПСВ нас сильно «возил»: штанги обстучали, Шунин много выручал. Но в конце появился полумомент — и Леха Ионов, который вышел на замену, забил. Хотя до игры, казалось, все были просто никакие.