Юсупов: «Однажды Володя Гранат принес в раздевалку топор»

Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Артур Юсупов в интервью «СЭ» рассказал истории о Владимире Гранате.

— Как Вальбуэна отреагировал, когда Владимир Гранат поставил для него детский стульчик в столовой?

— Улыбнулся. Но у нас много таких подколов было. Например, Гордон Шильденфельд внешне был очень похож на дровосека. Так Володя Гранат однажды принес в раздевалку топор и положил ему в шкафчик. Я поражался: это как надо заморочиться ради шутки, чтобы целенаправленно купить топор, причем огромный, с деревянной рукояткой, и привезти его на базу.