Юсупов: «Перед матчем с «Ахматом» сказал Артиге: если на меня не рассчитываете, я не полечу»

Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Артур Юсупов в интервью «СЭ» рассказал о своем уходе из «Химок».

— В «Урал» ты поехал после «Химок», с которыми расторг контракт спустя три месяца после подписания. Что это вообще было?

— Да я сам не понял. Не хочу жаловаться и говорить плохо про клуб, но по факту мне там не дали ни шанса. В Кубке выпускали второй состав, и даже в нем меня не было. Хотя я вроде не со двора пришел. Футболисты в команде, сотрудники административного штаба — никто не понимал, что происходит: «Почему ты не играешь? Как это возможно?»

Я решил не лезть с разборками. Посчитал: ну не хотят — не надо. Зато сразу понял: причины тут не футбольные. Если бы я не оправдал ожидания, на поле выглядел плохо, вопросов бы не возникло. Сам бы признал: не получилось. Но меня выпустили на 30 минут против «Оренбурга». И на этом все.

— Писали, что ты ушел из-за конфликта с Артигой.

— Конфликта не было. Допускаю, что существовала какая-то личная неприязнь ко мне. Но мы не ругались. Единственное, когда меня даже на Кубок не включали в заявку, а у нас был вылет в Грозный на матч с «Ахматом», я сказал: «Если на меня не рассчитываете, я не полечу». Думаю, на этом все было кончено.