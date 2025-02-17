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Юсупов: «Перед матчем с «Ахматом» сказал Артиге: если на меня не рассчитываете, я не полечу»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Артур Юсупов.
Фото ФК «Химки»

Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Артур Юсупов в интервью «СЭ» рассказал о своем уходе из «Химок».

— В «Урал» ты поехал после «Химок», с которыми расторг контракт спустя три месяца после подписания. Что это вообще было?

— Да я сам не понял. Не хочу жаловаться и говорить плохо про клуб, но по факту мне там не дали ни шанса. В Кубке выпускали второй состав, и даже в нем меня не было. Хотя я вроде не со двора пришел. Футболисты в команде, сотрудники административного штаба — никто не понимал, что происходит: «Почему ты не играешь? Как это возможно?»

Я решил не лезть с разборками. Посчитал: ну не хотят — не надо. Зато сразу понял: причины тут не футбольные. Если бы я не оправдал ожидания, на поле выглядел плохо, вопросов бы не возникло. Сам бы признал: не получилось. Но меня выпустили на 30 минут против «Оренбурга». И на этом все.

— Писали, что ты ушел из-за конфликта с Артигой.

— Конфликта не было. Допускаю, что существовала какая-то личная неприязнь ко мне. Но мы не ругались. Единственное, когда меня даже на Кубок не включали в заявку, а у нас был вылет в Грозный на матч с «Ахматом», я сказал: «Если на меня не рассчитываете, я не полечу». Думаю, на этом все было кончено.

Станислав Черчесов и&nbsp;Артур Юсупов.«Когда ушел из «Динамо», мы с Черчесовым первое время даже не здоровались...» Откровенное интервью Юсупова
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Артур Юсупов
РПЛ
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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