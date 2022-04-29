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Артур Юсупов: «Столько золотых медалей «Зенит» завоевал именно благодаря Дзюбе»

Юсупов считает, что «Зенит» завоевал много золотых медалей благодаря Дзюбе
Юрий Голышак
,  
Александр Кружков
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывших партнерах по «Зениту», в том числе об Артеме Дзюбе.

— Об уходе из «Зенита» жалеете?

— Нет. Заметил интересную особенность. В этом клубе если у кого-то сразу получается, то и дальше идет по накатанной. Ярчайший пример — Дзюба. А если с первого дня не пошло — все, уже не заиграешь.

— Это вы о ком?

— О Рязанцеве, Бухарове. Прекрасные футболисты, в «Рубине» стали двукратными чемпионами России, но в Питере не сложилось. Как и у Заболотного. А в «Сочи» и ЦСКА забивает. Да много таких ребят...

— Какими же качествами надо обладать, чтобы в «Зените» быстро стать своим?

— Нужно быть либо суперигроком, либо очень сильной личностью. Когда можешь в раздевалке и пошутить, и ответить, и стрелки на кого-то перевести...

— На это способен Дзюба. А еще кто?

— Немногие. Потому-то наши футболисты в «Зените» и не задерживаются. Это раньше там был русский костяк — Аршавин, Кержаков, Денисов, Анюков, Широков. Теперь все строится вокруг легионеров.

— Дзюба — «человек-радио». Когда такой футболист в команде — это плюс? Или, наоборот, раздражает?

— На мой взгляд, главное — то, что показываешь на поле. Если отбросить хейт и посмотреть объективно на роль Артема в команде, к нему не должно быть никаких вопросов. Столько золотых медалей «Зенит» завоевал именно благодаря Дзюбе. Наряду с Акинфеевым — самый стабильный российский футболист последних лет. Ну и с юмором порядок. Постоянно в центре внимания, без конца шутит. Даже легионеры к Артему тянутся, а это и в игре помогает.

Полностью интервью Артура Юсупова читайте на сайте «СЭ»

Артем Дзюба
Артур Юсупов
ФК Зенит
ФК Сочи
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Дмитрий Полоз

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Федор Смолов

Динамо

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Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
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