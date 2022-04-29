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Артур Юсупов: «Луческу в «Зените» просто не хватило времени»

Хавбек Артур Юсупов рассказал о работе в «Зените» под руководством Мирчи Луческу
Александр Кружков
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Юрий Голышак
Читать «СЭ» в
Мирча Луческу.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о тренерах, с которыми работал в «Зените» — Мирче Луческу и Андре Виллаш-Боаше.

— Мне нравилось работать с Луческу. Классный тренер — как и Виллаш-Боаш. Но подход у них разный. Португалец делал ставку на сильных исполнителей уровня Халка, Витселя, Гарая. Считал, что они на поле должны все решать, а он их будет мотивировать.

— А Луческу?

— Вот он реально ставил игру. Основополагающий принцип — тотальный контроль мяча. Никаких длинных передач, даже угловые нужно не подавать, а разыгрывать. На тренировках розыгрыш мяча от ворот могли отрабатывать часами! Чувствовалась рука мастера. Но за год все это очень сложно выстроить, да и команда должна привыкнуть к новым требованиям. Мне кажется, в «Зените» Луческу просто не хватило времени.

— Нам он говорил: «Если бы не увольнение, в следующем сезоне «Зенит» стал бы чемпионом».

— Не исключено. Вон в каком порядке при нем был «Шахтер». Потом и киевское «Динамо» сделал чемпионом. Я читал, что по количеству трофеев среди тренеров Луческу на втором месте в мире!

— Кто же на первом?

— Алекс Фергюсон.

Полностью интервью Артура Юсупова читайте на сайте «СЭ»

Андре Виллаш-Боаш
Артур Юсупов
Мирча Луческу
ФК Зенит
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