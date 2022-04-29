Гол Щетинина признан лучшим в РПЛ по итогам апреля

Гол 20-летнего полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина в ворота «Локомотива» признан лучшим в РПЛ по итогам апреля, информирует пресс-служба лиги.

За молодого футболиста проголосовали большинство экспретов.

На приз за лучший гол апреля также претендовали Матео Кассьерра, Юри Алберто, Юрий Железнов, Эрик Бикфалви, Максим Глушенков и Александр Соболев.

При этом голосование болельщиков завершилось в пользу гола французского нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в ворота «Спартака».