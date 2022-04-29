Юсупов о том, как справлялся с паническими атаками: «Книжки, зарядка, пробежки»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов, ставший героем «Разговора по пятницам», признался, что испытывал панические атаки в то время, когда играл за «Динамо».

— Когда в 2019-м решили вернуться в «Динамо», даже не предполагали, с чем столкнетесь?

— Ну что вы! Вы не представляете, как я был счастлив, узнав об интересе «Динамо». Возвращаюсь домой! Эйфория! К тому же пригласил не кто-то — Дмитрий Хохлов, к которому отношусь с огромным уважением. Я и поиграть с ним немножко успел. Ехал на сборы с предвкушением, что будет как раньше. Но иллюзии быстро улетучились. Понял — теперь все иначе. И команда слабее, и коллектив другой, и болельщики меня не приняли. Они у «Динамо» вообще невероятно требовательные. А я не показывал яркой игры, с их стороны негатив накапливался.

— Тяжелое время?

— Да не то слово! Худший отрезок в карьере. С точки зрения душевного состояния эти полтора года — сплошной дискомфорт. Я, дурак, зачем-то читал все, что писали о моей игре, включая комментарии в соцсетях, еще сильнее загонялся...

— Даже в самой черной полосе есть особенно сложный момент. Каким он был у вас?

— Если в первом сезоне худо-бедно справлялся со стрессом, то во втором все окончательно разладилось. Сник, начались панические атаки... Конечно, можно валить на тренеров, болельщиков — но в первую очередь нужно спрашивать с себя. Раз так получилось, значит, сам виноват. Оказался не готов к подобной ситуации.

— С паническими атаками справлялись с помощью психолога?

— Нет, к психологам не обращался. Я им не доверяю. Уж лучше самому. Книжки, зарядка, пробежки... Переключаешь мозги — и постепенно все проходит.

— Что за книжки?

— «Магия утра» Хэла Элрода, например. Слышали?

— Нет.

— Там про ранние подъемы, медитации, полезные практики. Если все в порядке, читать Элрода, пожалуй, не имеет смысла. Вот тем, кто испытывает панические атаки, рекомендую. По крайней мере мне помогла.

— Объясните — как?

— Нужно правильно начинать день. Я-то всегда поздно просыпался. Если вставал раньше одиннадцати, ходил с чугунной головой. Зато сейчас после зарядочки, пробежки и душа уже свеженький, бодрый, полон сил.

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