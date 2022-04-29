Юсупов о том, как справлялся с паническими атаками: «Книжки, зарядка, пробежки»
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов, ставший героем «Разговора по пятницам», признался, что испытывал панические атаки в то время, когда играл за «Динамо».
— Когда в 2019-м решили вернуться в «Динамо», даже не предполагали, с чем столкнетесь?
— Ну что вы! Вы не представляете, как я был счастлив, узнав об интересе «Динамо». Возвращаюсь домой! Эйфория! К тому же пригласил не кто-то — Дмитрий Хохлов, к которому отношусь с огромным уважением. Я и поиграть с ним немножко успел. Ехал на сборы с предвкушением, что будет как раньше. Но иллюзии быстро улетучились. Понял — теперь все иначе. И команда слабее, и коллектив другой, и болельщики меня не приняли. Они у «Динамо» вообще невероятно требовательные. А я не показывал яркой игры, с их стороны негатив накапливался.
— Тяжелое время?
— Да не то слово! Худший отрезок в карьере. С точки зрения душевного состояния эти полтора года — сплошной дискомфорт. Я, дурак, зачем-то читал все, что писали о моей игре, включая комментарии в соцсетях, еще сильнее загонялся...
— Даже в самой черной полосе есть особенно сложный момент. Каким он был у вас?
— Если в первом сезоне худо-бедно справлялся со стрессом, то во втором все окончательно разладилось. Сник, начались панические атаки... Конечно, можно валить на тренеров, болельщиков — но в первую очередь нужно спрашивать с себя. Раз так получилось, значит, сам виноват. Оказался не готов к подобной ситуации.
— С паническими атаками справлялись с помощью психолога?
— Нет, к психологам не обращался. Я им не доверяю. Уж лучше самому. Книжки, зарядка, пробежки... Переключаешь мозги — и постепенно все проходит.
— Что за книжки?
— «Магия утра» Хэла Элрода, например. Слышали?
— Нет.
— Там про ранние подъемы, медитации, полезные практики. Если все в порядке, читать Элрода, пожалуй, не имеет смысла. Вот тем, кто испытывает панические атаки, рекомендую. По крайней мере мне помогла.
— Объясните — как?
— Нужно правильно начинать день. Я-то всегда поздно просыпался. Если вставал раньше одиннадцати, ходил с чугунной головой. Зато сейчас после зарядочки, пробежки и душа уже свеженький, бодрый, полон сил.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0