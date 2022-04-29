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Юсупов о том, как справлялся с паническими атаками: «Книжки, зарядка, пробежки»

Хавбек Юсупов рассказал, что испытывал панические атаки во время игры за «Динамо»
Юрий Голышак
,  
Александр Кружков
Читать «СЭ» в
Артур Юсупов.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов, ставший героем «Разговора по пятницам», признался, что испытывал панические атаки в то время, когда играл за «Динамо».

— Когда в 2019-м решили вернуться в «Динамо», даже не предполагали, с чем столкнетесь?

— Ну что вы! Вы не представляете, как я был счастлив, узнав об интересе «Динамо». Возвращаюсь домой! Эйфория! К тому же пригласил не кто-то — Дмитрий Хохлов, к которому отношусь с огромным уважением. Я и поиграть с ним немножко успел. Ехал на сборы с предвкушением, что будет как раньше. Но иллюзии быстро улетучились. Понял — теперь все иначе. И команда слабее, и коллектив другой, и болельщики меня не приняли. Они у «Динамо» вообще невероятно требовательные. А я не показывал яркой игры, с их стороны негатив накапливался.

— Тяжелое время?

— Да не то слово! Худший отрезок в карьере. С точки зрения душевного состояния эти полтора года — сплошной дискомфорт. Я, дурак, зачем-то читал все, что писали о моей игре, включая комментарии в соцсетях, еще сильнее загонялся...

— Даже в самой черной полосе есть особенно сложный момент. Каким он был у вас?

— Если в первом сезоне худо-бедно справлялся со стрессом, то во втором все окончательно разладилось. Сник, начались панические атаки... Конечно, можно валить на тренеров, болельщиков — но в первую очередь нужно спрашивать с себя. Раз так получилось, значит, сам виноват. Оказался не готов к подобной ситуации.

— С паническими атаками справлялись с помощью психолога?

— Нет, к психологам не обращался. Я им не доверяю. Уж лучше самому. Книжки, зарядка, пробежки... Переключаешь мозги — и постепенно все проходит.

— Что за книжки?

— «Магия утра» Хэла Элрода, например. Слышали?

— Нет.

— Там про ранние подъемы, медитации, полезные практики. Если все в порядке, читать Элрода, пожалуй, не имеет смысла. Вот тем, кто испытывает панические атаки, рекомендую. По крайней мере мне помогла.

— Объясните — как?

— Нужно правильно начинать день. Я-то всегда поздно просыпался. Если вставал раньше одиннадцати, ходил с чугунной головой. Зато сейчас после зарядочки, пробежки и душа уже свеженький, бодрый, полон сил.

Полностью интервью Артура Юсупова читайте на сайте «СЭ»

Артур Юсупов
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
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 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
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 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
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 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
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 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
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 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
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 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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