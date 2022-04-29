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Сегодня, 08:30

Сине-бело-голубые могут завоевать титул уже в субботу

«Зенит» может завоевать титул РПЛ уже в субботу
Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
Читать «СЭ» в
Юри Алберто и Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Напомним, что в случае равенства очков ключевой критерий — результаты очных матчей. В этом преимущество у «Зенита»: действующий чемпион обыграл бело-голубых дома (4:1), а на выезде в Петровском парке сделал ничью (1:1). Поэтому даже в случае четырех побед «Динамо» в четырех оставшихся встречах команде Сергея Семака для завоевания титула будет достаточно взять всего шесть очков: устроят либо две победы, либо одна победа и три ничьи.

30.04.2022 | Зенит — Локомотив

26-й тур можно назвать решающим: увеличение отрыва на три очка позволяет «Зениту» чувствовать себя совершенно спокойно. Успехи в играх с «Локомотивом», «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом» — абсолютно выполнимая задача, особенно на фоне необходимости для «Динамо» взять 12 очков из 12.

«Зенит» может в четвертый раз подряд завоевать титул уже в следующем туре, если 30 апреля дома победит «Локомотив», а динамовцы уступят «Уралу». Но самым вероятным в плане чемпионства выглядит 28-й тур, в котором питерцы 7 мая принимают «Химки», а москвичей ждет тяжелый выезд в Самару. Получается, что у «Зенита» есть все шансы оформить титул до встречи со «Спартаком» в Москве и выйти на матч против принципиального соперника уже в новом статусе — чемпиона России-2021/22.

Календарь лидеров

Тур

Соперник «Зенита»

Соперник «Динамо»

27-й

Локомотив (д)

Урал (д)

28-й

Химки (д)

Кр.Советов (г)

29-й

Спартак (г)

Локомотив (г)

30-й

Н.Новгород (г)

Сочи (д)

И

В

Н

П

М

О

?1. Зенит

26

17

7

2

61-25

58

?2. Динамо

26

16

4

6

45-25

52

?3. ЦСКА

26

14

5

7

38-25

47

?4. Сочи

26

14

4

8

42-29

46

?5. Локомотив

25

11

8

6

37-32

41

?6. Краснодар

25

11

6

8

36-27

39

?7. Крылья Советов

26

11

5

10

33-30

38

?8. Ростов

26

9

7

10

44-44

34

?9. Ахмат

26

10

2

14

31-37

32

10. Спартак

26

8

7

11

30-36

31

11. Рубин

26

8

5

13

33-44

29

12. Нижний Новгород

26

7

7

12

23-36

28

13. Химки

26

6

10

10

30-42

28

14. Урал

26

5

9

12

18-29

24

15. Уфа

26

4

10

12

24-37

22

16. Арсенал

26

5

6

15

25-52

21

В 27-м туре встречаются:

Завтра. Динамо — Урал (14.00), Рубин — Сочи (14.00), Краснодар — Ростов (16.30), Зенит — Локомотив (19.30).

1 мая. Спартак — Крылья Советов (14.00), Химки — Уфа (16.30), Ахмат — ЦСКА (19.00).

2 мая. Арсенал — Нижний Новгород (19.00).

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:

· по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

· по наибольшему числу побед во всех матчах;

· по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах;

· по наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах.

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей турнирной таблице определяются в соответствии с их местами в предыдущем чемпионате.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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