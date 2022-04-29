Сине-бело-голубые могут завоевать титул уже в субботу
Напомним, что в случае равенства очков ключевой критерий — результаты очных матчей. В этом преимущество у «Зенита»: действующий чемпион обыграл бело-голубых дома (4:1), а на выезде в Петровском парке сделал ничью (1:1). Поэтому даже в случае четырех побед «Динамо» в четырех оставшихся встречах команде Сергея Семака для завоевания титула будет достаточно взять всего шесть очков: устроят либо две победы, либо одна победа и три ничьи.
26-й тур можно назвать решающим: увеличение отрыва на три очка позволяет «Зениту» чувствовать себя совершенно спокойно. Успехи в играх с «Локомотивом», «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом» — абсолютно выполнимая задача, особенно на фоне необходимости для «Динамо» взять 12 очков из 12.
«Зенит» может в четвертый раз подряд завоевать титул уже в следующем туре, если 30 апреля дома победит «Локомотив», а динамовцы уступят «Уралу». Но самым вероятным в плане чемпионства выглядит 28-й тур, в котором питерцы 7 мая принимают «Химки», а москвичей ждет тяжелый выезд в Самару. Получается, что у «Зенита» есть все шансы оформить титул до встречи со «Спартаком» в Москве и выйти на матч против принципиального соперника уже в новом статусе — чемпиона России-2021/22.
Календарь лидеров
|
Тур
|
Соперник «Зенита»
|
Соперник «Динамо»
|
27-й
|
Локомотив (д)
|
Урал (д)
|
28-й
|
Химки (д)
|
Кр.Советов (г)
|
29-й
|
Спартак (г)
|
Локомотив (г)
|
30-й
|
Н.Новгород (г)
|
Сочи (д)
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
?1. Зенит
|
26
|
17
|
7
|
2
|
61-25
|
58
|
?2. Динамо
|
26
|
16
|
4
|
6
|
45-25
|
52
|
?3. ЦСКА
|
26
|
14
|
5
|
7
|
38-25
|
47
|
?4. Сочи
|
26
|
14
|
4
|
8
|
42-29
|
46
|
?5. Локомотив
|
25
|
11
|
8
|
6
|
37-32
|
41
|
?6. Краснодар
|
25
|
11
|
6
|
8
|
36-27
|
39
|
?7. Крылья Советов
|
26
|
11
|
5
|
10
|
33-30
|
38
|
?8. Ростов
|
26
|
9
|
7
|
10
|
44-44
|
34
|
?9. Ахмат
|
26
|
10
|
2
|
14
|
31-37
|
32
|
10. Спартак
|
26
|
8
|
7
|
11
|
30-36
|
31
|
11. Рубин
|
26
|
8
|
5
|
13
|
33-44
|
29
|
12. Нижний Новгород
|
26
|
7
|
7
|
12
|
23-36
|
28
|
13. Химки
|
26
|
6
|
10
|
10
|
30-42
|
28
|
14. Урал
|
26
|
5
|
9
|
12
|
18-29
|
24
|
15. Уфа
|
26
|
4
|
10
|
12
|
24-37
|
22
|
16. Арсенал
|
26
|
5
|
6
|
15
|
25-52
|
21
В 27-м туре встречаются:
Завтра. Динамо — Урал (14.00), Рубин — Сочи (14.00), Краснодар — Ростов (16.30), Зенит — Локомотив (19.30).
1 мая. Спартак — Крылья Советов (14.00), Химки — Уфа (16.30), Ахмат — ЦСКА (19.00).
2 мая. Арсенал — Нижний Новгород (19.00).
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
· по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
· по наибольшему числу побед во всех матчах;
· по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах;
· по наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах.
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей турнирной таблице определяются в соответствии с их местами в предыдущем чемпионате.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0