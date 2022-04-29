Сине-бело-голубые могут завоевать титул уже в субботу

«Зенит» может завоевать титул РПЛ уже в субботу

Напомним, что в случае равенства очков ключевой критерий — результаты очных матчей. В этом преимущество у «Зенита»: действующий чемпион обыграл бело-голубых дома (4:1), а на выезде в Петровском парке сделал ничью (1:1). Поэтому даже в случае четырех побед «Динамо» в четырех оставшихся встречах команде Сергея Семака для завоевания титула будет достаточно взять всего шесть очков: устроят либо две победы, либо одна победа и три ничьи.

30.04.2022 | Зенит — Локомотив

26-й тур можно назвать решающим: увеличение отрыва на три очка позволяет «Зениту» чувствовать себя совершенно спокойно. Успехи в играх с «Локомотивом», «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом» — абсолютно выполнимая задача, особенно на фоне необходимости для «Динамо» взять 12 очков из 12.

«Зенит» может в четвертый раз подряд завоевать титул уже в следующем туре, если 30 апреля дома победит «Локомотив», а динамовцы уступят «Уралу». Но самым вероятным в плане чемпионства выглядит 28-й тур, в котором питерцы 7 мая принимают «Химки», а москвичей ждет тяжелый выезд в Самару. Получается, что у «Зенита» есть все шансы оформить титул до встречи со «Спартаком» в Москве и выйти на матч против принципиального соперника уже в новом статусе — чемпиона России-2021/22.

Календарь лидеров

Тур Соперник «Зенита» Соперник «Динамо» 27-й Локомотив (д) Урал (д) 28-й Химки (д) Кр.Советов (г) 29-й Спартак (г) Локомотив (г) 30-й Н.Новгород (г) Сочи (д)

И В Н П М О ?1. Зенит 26 17 7 2 61-25 58 ?2. Динамо 26 16 4 6 45-25 52 ?3. ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47 ?4. Сочи 26 14 4 8 42-29 46 ?5. Локомотив 25 11 8 6 37-32 41 ?6. Краснодар 25 11 6 8 36-27 39 ?7. Крылья Советов 26 11 5 10 33-30 38 ?8. Ростов 26 9 7 10 44-44 34 ?9. Ахмат 26 10 2 14 31-37 32 10. Спартак 26 8 7 11 30-36 31 11. Рубин 26 8 5 13 33-44 29 12. Нижний Новгород 26 7 7 12 23-36 28 13. Химки 26 6 10 10 30-42 28 14. Урал 26 5 9 12 18-29 24 15. Уфа 26 4 10 12 24-37 22 16. Арсенал 26 5 6 15 25-52 21

В 27-м туре встречаются:

Завтра. Динамо — Урал (14.00), Рубин — Сочи (14.00), Краснодар — Ростов (16.30), Зенит — Локомотив (19.30).

1 мая. Спартак — Крылья Советов (14.00), Химки — Уфа (16.30), Ахмат — ЦСКА (19.00).

2 мая. Арсенал — Нижний Новгород (19.00).

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:

· по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

· по наибольшему числу побед во всех матчах;

· по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах;

· по наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах.

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей турнирной таблице определяются в соответствии с их местами в предыдущем чемпионате.