Семин — о Миранчуке в «Динамо»: «Антона нужно поздравить с тем, что такой клуб его вернул в Москву»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход Антона Миранчука в «Динамо».

— Я вообще буду следить обязательно за всем футболом, который есть в России. Здесь тем более. Антона нужно поздравить с тем, что такой клуб его вернул в Москву. Клуб с хорошими амбициями, клуб, который ставит серьезные задачи. Я надеюсь, что Антон приобретет свои лучшие кондиции в тренировочном процессе и будет таким же ярким игроком, каким был раньше, в «Локомотиве», — сказал Семин «СЭ».

Миранчук с сентября 2024-го выступал за «Сьон». Он провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.