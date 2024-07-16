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Сегодня, 18:33

Галоян: «Акрон» точно не будет парковать автобус у своих ворот»

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Полузащитник «Акрона» Артур Галоян рассказал, в какой футбол будет играть тольяттинская команда в РПЛ.

— Реально ли будет «Акрону» бороться за место в десятке сильнейших, а не за выживание?

— Тяжело сказать. Только сам сезон покажет. Мы будем стараться выгрызать каждый матч — это точно.

— В какой футбол будет играть команда?

— Точно не в оборонительный. Автобус у своих ворот парковать не будем, этого можете не ждать, — приводит слова Галояна «РБ Спорт».

В первом туре чемпионата России «Акрон» сыграет на выезде с «Локомотивом» 20 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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10
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