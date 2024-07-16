Галоян: «Акрон» точно не будет парковать автобус у своих ворот»
Полузащитник «Акрона» Артур Галоян рассказал, в какой футбол будет играть тольяттинская команда в РПЛ.
— Реально ли будет «Акрону» бороться за место в десятке сильнейших, а не за выживание?
— Тяжело сказать. Только сам сезон покажет. Мы будем стараться выгрызать каждый матч — это точно.
— В какой футбол будет играть команда?
— Точно не в оборонительный. Автобус у своих ворот парковать не будем, этого можете не ждать, — приводит слова Галояна «РБ Спорт».
В первом туре чемпионата России «Акрон» сыграет на выезде с «Локомотивом» 20 июля.
Источник: «РБ Спорт»
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3
|Динамо
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|0
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4
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
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5
|Спартак
|0
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|0-0
|0
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6
|ЦСКА
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|0
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|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
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|0
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|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
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|0-0
|0
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14
|Химки
|0
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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