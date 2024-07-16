Широков: «Глушенкова сейчас можно назвать самым ярким российским футболистом»
Главный тренер «Сатурна» Роман Широков назвал 24-летнего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова самым ярким российским футболистом.
«У Глушенкова нормальный дебют за «Зенит». Его и брали для этого, наверное, чтобы голы забивал и передачи отдавал. Сможет ли он затмить Малкома? Надо смотреть, потенциал хороший у него. Думаю, его сейчас можно назвать самым ярким российским футболистом», — сказал Широков Legalbet.
В субботу, 13 июля, Глушенков забил два мяча в матче OLIMPBET Cуперкубка России против «Краснодара» (4:2).
В сезоне 2023/24 хавбек провtл 29 матчей в РПЛ, забил шесть мячей и отдал 16 результативных передач, повторив рекорд Дмитрия Лоськова и Халка по данному показателю.
Источник: Legalbet
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