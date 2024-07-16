«Краснодар» объявил о продлении контракта с Кевином Ленини до 2027 года
«Краснодар» объявил о продлении соглашения с опорным полузащитником Кевином Ленини до 2027 года.
Футболист сборной Кабо-Верде подписал контракт с «быками» осенью 2022 года. За это время 27-летний игрок принял участие в 45 матчах черно-зеленых, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Рыночная стоимость Ленини составляет один миллион евро по данным портала Transfermarkt.
В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России. «Быки» уступили одно очко «Зениту» в итоговой турнирной таблице.
Источник: ФК «Краснодар»
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13
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14
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
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|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
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