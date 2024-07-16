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«Краснодар» объявил о продлении контракта с Кевином Ленини до 2027 года

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«Краснодар» объявил о продлении соглашения с опорным полузащитником Кевином Ленини до 2027 года.

Футболист сборной Кабо-Верде подписал контракт с «быками» осенью 2022 года. За это время 27-летний игрок принял участие в 45 матчах черно-зеленых, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Рыночная стоимость Ленини составляет один миллион евро по данным портала Transfermarkt.

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России. «Быки» уступили одно очко «Зениту» в итоговой турнирной таблице.

Источник: ФК «Краснодар»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Кевин Ленини
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