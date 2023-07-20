Экс-полузащитник «Спартака» Тимофеев: «Где-то записано, что я — чемпион России. Но к золоту клуб вели другие ребята»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, считает ли себя чемпионом страны в составе «Спартака» в сезоне-2016/17.

— Какая сейчас у вас мечта?

— Еще раз стать чемпионом. Почувствовать этот вкус. А, главное, провести большую часть сезона на поле.

— А что это такое — «вкус победы»?

— Чувство радости, удовлетворения. Тогда эмоции разделились на две части. Самые яркие были сразу после матча «Зенит» — «Ахмат». Мы узнали, что стали обладателями золотых медалей и поехали отмечать. А потом игра с теми же грозненцами, невероятная атмосфера на стадионе, нам вручили трофей... Фантастические ощущения! Впрочем, мой вклад в ту победу не стоит переоценивать.

— Не считаете себя полноценным чемпионом?

— Именно. Да, есть медаль, где-то записано, что я — чемпион России. Но к золоту «Спартак» вели другие ребята. А я лишь несколько раз выходил... — сказал Тимофеев «СЭ».