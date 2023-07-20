Экс-полузащитник «Спартака» Тимофеев: «Где-то записано, что я — чемпион России. Но к золоту клуб вели другие ребята»
Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, считает ли себя чемпионом страны в составе «Спартака» в сезоне-2016/17.
— Какая сейчас у вас мечта?
— Еще раз стать чемпионом. Почувствовать этот вкус. А, главное, провести большую часть сезона на поле.
— А что это такое — «вкус победы»?
— Чувство радости, удовлетворения. Тогда эмоции разделились на две части. Самые яркие были сразу после матча «Зенит» — «Ахмат». Мы узнали, что стали обладателями золотых медалей и поехали отмечать. А потом игра с теми же грозненцами, невероятная атмосфера на стадионе, нам вручили трофей... Фантастические ощущения! Впрочем, мой вклад в ту победу не стоит переоценивать.
— Не считаете себя полноценным чемпионом?
— Именно. Да, есть медаль, где-то записано, что я — чемпион России. Но к золоту «Спартак» вели другие ребята. А я лишь несколько раз выходил... — сказал Тимофеев «СЭ».
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
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|0-0
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4
|Ростов
|0
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|0
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|0-0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -