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Сегодня, 11:00

Воспитанник «Чертаново» Тимофеев — о Ларине: «Очень хороший человек, многим помогал»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в интервью для «СЭ» отреагировал на новость об освобождении из-под стражи экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

— После ухода из академии «Спартака», вы оказалисьв «Чертаново», где застали Николая Ларина. Какой из него босс?

— Николай Юрьевич был душой академии. Очень хороший человек, многим помогал. На просмотр в «Чертаново» я пришел с больной спиной. Провел на поле минут 20 — и во время упражнения заклинило! Даже встать не мог. Подумал — все пропало, не возьмут. А Ларин подошел ко мне, успокоил: «Не переживай, мы тебя берем. Заодно подлечим». Так что я ему очень благодарен.

— Недавно Ларина освободили. Связывались с ним?

— Конечно! Мы и встречались. Сейчас он чувствует себя намного лучше.

— Разговаривали с другими воспитанниками академии «Чертанова» по делу Ларина?

— Да, с ребятами постоянно обсуждали ситуацию. Мы все помогали Ларину материально. Не знаю, куда конкретно тратились эти деньги. Нам просто хотелось ему помочь.

Тимофеев — воспитанник академии «Чертаново».

Бернард Бериша и&nbsp;Артем Тимофеев. «Давно отпустил ситуацию, связанную со «Спартаком». Не думаю, что меня позовут обратно». Интервью полузащитника «Ахмата» Тимофеева

Артем Тимофеев
ФК Ахмат
ФК Чертаново
Николай Ларин
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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