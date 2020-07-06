Артем Дзюба: «У «Зенита» появился менталитет победителей. Как у «Ювентуса» и «Баварии»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Краснодаром» (4:2) в матче 26-го тура РПЛ подвел итоги сезона. Игра прошла в Краснодаре.

«Два чемпионства подряд? Ну наконец-таки! — сказал Дзюба на видео Youtube-канала сине-бело-голубых. — За все годы вернулось. По-моему, я три раза брал второе место, еще что-то... Но наконец-таки сказалась вся эта работа, определенная вера в себя и люди, которые меня окружали.

Безумно благодарен за все, что сейчас происходит. Терпение и труд, как говорил мой папа, все перетрут: «Терпи, сынок!» Многое пришлось хлебнуть. Многим. У каждого своя история. Я безумно рад двум подряд чемпионствам. Мы это сделали.

Три главных столпа чемпионства? Трудно сказать. Прежде всего наша вся команда. У нас очень много добротных, сильных футболистов. И у нас есть определенный костяк, на котором все держится. Все вместе. Все друг другу помогают. Делаем общее дело.

В команде хорошая атмосфера, хорошее понимание сильных качеств друг друга. Очень круто, что у нас появился определенный менталитет победителей. Мы выигрываем даже те матчи, которые складываются неудачно . Это показатель. Как «Ювентус», «Бавария», которые при любых обстоятельствах всегда выигрывают".

«Зенит» досрочно стал чемпионом России за четыре тура до конца сезона-2019/20.