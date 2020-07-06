Артем Дзюба: «У «Зенита» появился менталитет победителей. Как у «Ювентуса» и «Баварии»
Форвард «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Краснодаром» (4:2) в матче 26-го тура РПЛ подвел итоги сезона. Игра прошла в Краснодаре.
«Два чемпионства подряд? Ну наконец-таки! — сказал Дзюба на видео Youtube-канала сине-бело-голубых. — За все годы вернулось. По-моему, я три раза брал второе место, еще что-то... Но наконец-таки сказалась вся эта работа, определенная вера в себя и люди, которые меня окружали.
Безумно благодарен за все, что сейчас происходит. Терпение и труд, как говорил мой папа, все перетрут: «Терпи, сынок!» Многое пришлось хлебнуть. Многим. У каждого своя история. Я безумно рад двум подряд чемпионствам. Мы это сделали.
Три главных столпа чемпионства? Трудно сказать. Прежде всего наша вся команда. У нас очень много добротных, сильных футболистов. И у нас есть определенный костяк, на котором все держится. Все вместе. Все друг другу помогают. Делаем общее дело.
В команде хорошая атмосфера, хорошее понимание сильных качеств друг друга. Очень круто, что у нас появился определенный менталитет победителей. Мы выигрываем даже те матчи, которые складываются неудачно. Это показатель. Как «Ювентус», «Бавария», которые при любых обстоятельствах всегда выигрывают".
«Зенит» досрочно стал чемпионом России за четыре тура до конца сезона-2019/20.
Дополнительная информация: