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Сегодня, 18:40

Дзюба отметил юбилейный матч в РПЛ передачей и привезенным пенальти

Кирилл Бурдаков
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Артем Дзюба в матче с «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Артем Дзюба — седьмой футболист в истории, который провел 400 матчей в чемпионатах России.

Чаще форварда «Локомотива» на поле выходили только Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Сергей Семак, Дмитрий Лоськов, Игорь Семшов и Василий Березуцкий. В юбилейной встрече лучший бомбардиров в истории турнира не смог отметиться голом, зато сделал голевую передачу на Наяира Тикнизяна и привез пенальти, сыграв рукой в своей штрафной площади.

Лидеры по матчам в чемпионатах России

Игрок

Годы

Команды

Матчи

Игорь Акинфеев

2003-н.в.

ЦСКА

542

Сергей Игнашевич

1999-2018

Кр.Советов, Локомотив, ЦСКА

489

Сергей Семак

1993-2004, 2006-2013

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

Дмитрий Лоськов

1992-1993, 1995-2012, 2017

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

Игорь Семшов

1996-2014

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов

433

Василий Березуцкий

2001-2018

Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА

402

Артем Дзюба

2006-н.в.

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал, Локомотив

400

Руслан Аджинджал

1996-1998, 2001-2003, 2005-2015

Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия, Кр.Советов, Волга, Краснодар

397

Игорь Лебеденко

2002-2017, 2022-н.в.

Торпедо, Локомотив, Сатурн, Ростов, Рубин, Терек

394

Валерий Есипов

1992-2007

Факел, Ротор, Сатурн

390
Артем Дзюба
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 0 : 0
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 2 : 4
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 2 : 1
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Спартак

 20
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ЦСКА

 17
П
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Краснодар

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