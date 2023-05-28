Полузащитник «Спартака» Хлусевич: «Мы боремся за медали, и это в любом случае позитивный фактор»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич после ничьей с «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ (0:0) назвал позитивный момент сезона для московской команды.

«То, что мы боремся за медали, это в любом случае позитивный фактор. Жаль, что боремся не за чемпионство, а только за медали. Хватает ли мотивации клубам в концовке сезона? Конечно, хватает. Чем борьба за медали не мотивация?» — цитирует Хлусевича Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. В 30-м туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 3 июня.