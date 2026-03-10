Алаев — об аэропорте в Ростове: «Надеюсь, что скоро откроют»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об использовании «Балтикой» ростовского аэропорта «Платов» в преддверии матча 20-го тура лиги против «Ростова» (1:1).

«Не могу прокомментировать, как «Балтика» добиралась до Ростова, потому что у меня нет информации. Мы интересовались в целом вопросом аэропорта Ростова, но нам никто не скажет. Вы же видите, какая ситуация. Хорошо бы, если бы не закрыли другие. Надеюсь, что скоро откроют. Но такой информацией коллеги не делятся», — сказал Алаев «СЭ».

Аэропорт не работает для гражданской авиации с 2022 года.

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