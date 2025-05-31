«Ахмат» — «Урал»: грозненцы забили второй гол

«Ахмат» увеличил преимущество в ответном стыковом матче против «Урала» за место в РПЛ в сезоне-2025/26 — 2:0.

В компенсированное время отличился Даниил Зорин, который вышел на замену во втором тайме.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

31 мая 2025, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

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