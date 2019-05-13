Артем Дзюба: "Очень благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признался, что благодарен "Спартаку" за некоторые футбольные навыки. 30-летний форвард является воспитанником красно-белых.

- Все футбольные люди знают, что моя спартаковская школа дает определенные преимущества, - сказал Дзюба в эфире программы "8-16" на телеканале "Матч Премьер". - Я очень благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола.

Раньше я был столбом, а сейчас играю по-другому. Я стал свободным художником, который постоянно перемещается по полю. Сначала было тяжело, но теперь я получаю от этого удовольствие.

Напомним, Дзюба в составе "Зенита" стал чемпионом России-2018/19. Он провел 39 матчей за петербуржцев, забил 14 голов и отдал 13 результативных передач.

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