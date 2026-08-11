Дзюба обратился к Даку: «Включайся, родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»

Воспитанник и бывший нападающий «Спартака» Артем Дзюба оценил трансфер форварда Мирлинда Даку из «Рубина» в московский клуб.

«Спартак» в августе объявил о переходе 28-летнего албанца. Даку подписал трехлетний контракт с клубом и дебютировал в новой команде после выхода на замену в домашнем матче против «Краснодара» (1:2) в 3-м туре РПЛ.

«Я всегда говорил: «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», берите Даку!» «Спартак» подсуетился — красавцы! На чемпионство претендуют три команды: «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Но тут очень многое зависит именно от Даку. Мирлинд, если ты меня слышишь: включайся, родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат».

Даку выступал за «Рубин» с 2023 года. Он провел 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.