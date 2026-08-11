Гурцкая заявил, что Бердыев может возглавить «Локомотив»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить «Локомотив».

«Одна кандидатура в воздухе витает, я в нее не верю. Но говорят о Курбане Бекиивиче Бердыеве. Я слышал краем уха, что есть разговоры про Курбана. Это самое логичное? Самое логичное было бы, если бы они переманили Черчесова. Про Хохлова никаких разговоров нет», — сказал Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».

Бердыев с лета 2024 года тренирует азербайджанский «Туран». До этого он работал в махачкалинском «Динамо», «Сочи», иранском «Тракторе», «Кайрате», «Рубине», «Ростове», «Кристалле» и сборной Туркменистана.

«Локомотив» с 2 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 3 туров. С ноября 2022 года главным тренером команды является Михаил Галактионов.