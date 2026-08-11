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11 августа, 08:38

Гурцкая заявил, что Бердыев может возглавить «Локомотив»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Курбан Бердыев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить «Локомотив».

«Одна кандидатура в воздухе витает, я в нее не верю. Но говорят о Курбане Бекиивиче Бердыеве. Я слышал краем уха, что есть разговоры про Курбана. Это самое логичное? Самое логичное было бы, если бы они переманили Черчесова. Про Хохлова никаких разговоров нет», — сказал Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».

Бердыев с лета 2024 года тренирует азербайджанский «Туран». До этого он работал в махачкалинском «Динамо», «Сочи», иранском «Тракторе», «Кайрате», «Рубине», «Ростове», «Кристалле» и сборной Туркменистана.

«Локомотив» с 2 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 3 туров. С ноября 2022 года главным тренером команды является Михаил Галактионов.

Источник: Youtube-канал «Это футбол, брат»
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ФК Локомотив (Москва)
Курбан Бердыев
Тимур Гурцкая
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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