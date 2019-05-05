Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отметил, что новички команды принесли пользу в чемпионском сезоне. Он подчеркнул, что был готов подстраиваться под Сердара Азмуна, который пришел по ходу сезона.

– Сразу сказал, что готов играть в два нападающих: перестроюсь, готов уйти в глубину, так как у Сердара есть крутые индивидуальные качества – он очень хорошо открывается за спину, действует как стервятник, – сказал Дзюба. – А я могу располагаться ниже, хотя комфортно выходить на острие.

Но мы становимся сильнее, разнообразнее. Надо отметить, что приход трех новичков – Азмуна, Барриоса и Ракицкого – потрясающие, отличные трансферы, как говорится, десять из десяти.

Правда, многие забыли, что и до их появления "Зенит" шел первым. Не было же такого, что мы после зимы с 10-го места поднялись на вершину. Новички добавили агрессии, хорошо вписались в коллектив, придали разноплановости. Это круто, подпитка произошла вовремя.

Мне очень приятно, что и внутри команды замечали, как я работаю, какую пользу приношу. В общем, кто надо, тот видел. Для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту", сплотить коллектив. Благодарен всем парням, кто сражался, бился. Те, кто играл меньше, не возмущались и не обижались – мы как единое целое. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Дзюбы