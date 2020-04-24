Аршавин выступил за доигровку сезона в РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном продолжении сезона в Тинькофф-чемпионате России и присутствии болельщиков на матчах.

Сезон в РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции как минимум до конца мая.

— Конечно, вряд ли до конца карантина болельщиков пустят на стадион. Даже если получится сохранять дистанцию, они могут столкнуться в проходе, так что это нереально. Игроки будут взаимодействовать друг с другом на поле? На тренировках они даже больше контактируют, чем в игре.

Сезон можно и сейчас аннулировать, если две последние команды готовы к вылету, а первые команды согласны на такое распределение мест и попадание в еврокубки. Конечно, я за то, чтобы сезон доиграть, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».