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Сегодня, 10:00

Аршавин о Миранчуке: «Раньше бы точно сказал, что надо брать. Сейчас уже были бы сомнения»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Бухаев
Корреспондент
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Алексей Миранчук (слева).
Фото Global Look Press

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» оценил возможность трансфера полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб из Санкт-Петербурга в зимнее трансферное окно.

«Если бы это было раньше, я бы точно сказал, что надо брать. Сейчас уже были бы сомнения. На мой взгляд, он слишком статичен. Он много мячей получает стоя и пытается что-то сделать. В эпизоде он может разобраться — это никуда не делось и не ушло. Может быть, в России он будет играть по-другому. Но для современного футбола, мне кажется, он статичен», — сказал Аршавин «СЭ».

В сезоне-2023/24 Миранчук сыграл 4 матча за «Аталанту» во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 101 минуту.

Футболисты сборной России. «Сегодня России говорят играть без флага и гимна, завтра — без майки и трусов». Острое интервью Аршавина

Алексей Миранчук
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Аталанта
ФК Зенит
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Чернов предположил, что Черчесову было удобнее в шарфе «Спартака»

Аршавин: «Не понимаю, зачем уезжать. Называю такие переходы «ни денег, ни славы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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22 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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