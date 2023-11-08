Аршавин о Миранчуке: «Раньше бы точно сказал, что надо брать. Сейчас уже были бы сомнения»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» оценил возможность трансфера полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб из Санкт-Петербурга в зимнее трансферное окно.

«Если бы это было раньше, я бы точно сказал, что надо брать. Сейчас уже были бы сомнения. На мой взгляд, он слишком статичен. Он много мячей получает стоя и пытается что-то сделать. В эпизоде он может разобраться — это никуда не делось и не ушло. Может быть, в России он будет играть по-другому. Но для современного футбола, мне кажется, он статичен», — сказал Аршавин «СЭ».

В сезоне-2023/24 Миранчук сыграл 4 матча за «Аталанту» во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 101 минуту.