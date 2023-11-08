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Сегодня, 09:52

Чернов предположил, что Черчесову было удобнее в шарфе «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал эпизод с переодеванием шарфов Станиславом Черчесовым на матче 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1).

«я, когда играл, даже не смотрел на трибуны и не знал, где он сидит. Не знаю, что сказать. Не могу сказать, что он хочет. Может быть, шарф «Спартака» теплее был. Теплее ему в нем было, поприятнее. Не знаю. Не мое дело решать, в чем он будет сидеть», — приводит слова Чернова «Известия».

Черчесов в первом тайме сидел на трибуне в шарфе «Локомотива», а после перерыва надел шарф «Спартака». Известный по выступлениям за «Спартак» вратарь в начале карьеры провел сезон в «Локомотиве».

После 14 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 21 очком. «Локомотив» с таким же количеством очков располагается строчкой ниже, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Источник: https://iz.ru/1601428/aleksei-fomin/vozmozhno-v-sharfe-spartaka-cherchesovu-bylo-teplee
Никита Чернов
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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