Аршавин ответил, сможет ли «Зенит» безболезненно пережить уход Дзюбы

Экс-футболист сборной России и «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал «СЭ» информацию о возможном уходе форварда Артема Дзюбы из «Зенита».

По данным «СЭ», у «Рубина» есть предметный интерес к 33-летнему Дзюбе, чей переезд возможен благодаря личному интересу главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.

— Есть мнение, что когда Дзюба на скамейке, то он негативно влияет на коллектив.

— Мне трудно судить, я не играл с Артемом и не знаю, как он будет себя вести, оказавшись среди запасных игроков. В любом случае, думаю, что Артём уже находится в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу команде в любом качестве и в любой роли, должно появляться.

— Сможет ли «Зенит» безболезненно пережить уход трёх лидеров — Дзюбы, Азмуна и Ракицкого?

— Пока не стоит так ставить вопрос. Еще непонятно, покинут ли ребята «Зенит» или нет. Окончательное решение, насколько я понимаю, ещё не принято. А станет ли эта потеря безболезненной, зависит от того, кого клуб возьмет на замену. И как новички впишутся в игру, — сказал Аршавин «СЭ».

Полностью интервью с Андреем Аршавиным читайте скоро на сайте «СЭ»