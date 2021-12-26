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Агент Янку: «Габриэль остается в «Ахмате»

19:24
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Траян Гергишан, агент вингера «Ахмата» Габриэля Янку, в интервью «РБ Спорт» заявил, что его клиент не уходит из грозненского клуба. Также он отметил, что не слышал жалоб на игрока со стороны «Ахмата».

26 декабря портал Metaratings сообщил, что в «Ахмате» хотят расстаться с 27-летним румынским вингером Габриэлем Янку.

— Нет, это неправда, — сказал Гергишан. — Может, он играет не так много, как рассчитывали, но в данный момент никаких проблем нет. Янку остается в «Ахмате», и разговоров о расставании с клубом не идет.

— Вы слышали от представителей «Ахмата», что в клубе недовольны Янку?

— Нет, ничего такого.

— Есть ли у него уже предложения?

— Во время трансферного окна всегда идут разные дискуссии. Постоянно о чем-то говорят.

Напомним, в нынешнем сезоне Янку провел семь матчей в составе «Ахмата» (шесть в чемпионате и один — в Кубке), отличившись двумя голами.

«Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла
Челси

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 6
Лестер 3
Матч завершен

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-yanku-gabrie-l-ostaetsya-v-ahmate/

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Роман Шишов все материалы автора

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