Агент Янку: «Габриэль остается в «Ахмате»
Траян Гергишан, агент вингера «Ахмата» Габриэля Янку, в интервью «РБ Спорт» заявил, что его клиент не уходит из грозненского клуба. Также он отметил, что не слышал жалоб на игрока со стороны «Ахмата».
26 декабря портал Metaratings сообщил, что в «Ахмате» хотят расстаться с 27-летним румынским вингером Габриэлем Янку.
— Нет, это неправда, — сказал Гергишан. — Может, он играет не так много, как рассчитывали, но в данный момент никаких проблем нет. Янку остается в «Ахмате», и разговоров о расставании с клубом не идет.
— Вы слышали от представителей «Ахмата», что в клубе недовольны Янку?
— Нет, ничего такого.
— Есть ли у него уже предложения?
— Во время трансферного окна всегда идут разные дискуссии. Постоянно о чем-то говорят.
Напомним, в нынешнем сезоне Янку провел семь матчей в составе «Ахмата» (шесть в чемпионате и один — в Кубке), отличившись двумя голами.
«Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице.
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https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-yanku-gabrie-l-ostaetsya-v-ahmate/
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