Агент Янку: «Габриэль остается в «Ахмате»

Траян Гергишан, агент вингера «Ахмата» Габриэля Янку, в интервью «РБ Спорт» заявил, что его клиент не уходит из грозненского клуба. Также он отметил, что не слышал жалоб на игрока со стороны «Ахмата».

26 декабря портал Metaratings сообщил, что в «Ахмате» хотят расстаться с 27-летним румынским вингером Габриэлем Янку.

— Нет, это неправда, — сказал Гергишан. — Может, он играет не так много, как рассчитывали, но в данный момент никаких проблем нет. Янку остается в «Ахмате», и разговоров о расставании с клубом не идет.

— Вы слышали от представителей «Ахмата», что в клубе недовольны Янку?

— Нет, ничего такого.

— Есть ли у него уже предложения?

— Во время трансферного окна всегда идут разные дискуссии. Постоянно о чем-то говорят.

Напомним, в нынешнем сезоне Янку провел семь матчей в составе «Ахмата» (шесть в чемпионате и один — в Кубке), отличившись двумя голами.

«Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице.