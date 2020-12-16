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Аршавин нашел три ошибки в новости про уход Медведева из «Зенита» и подколол «Спартак»

13:58
Андрей Аршавин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Андрей Аршавин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал слухи о возможном уходе Александра Медведева с должности генерального директора клуба.

«Да, все верно. Только в новости на эту тему допущены три фактические ошибки: это другой клуб, другой генеральный директор, и он уже уволен», — заявил Аршавин в интервью РИА Новости.

Вероятно, три ошибки, на которые намекает Аршавин, это увольнение Шамиля Газизова из «Спартака», которое состоялось на прошлой неделе.

Медведев работает гендиректором петербургского клуба с 2019-го года, до этого занимал руководящие должности в КХЛ и «Газпроме».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201216/arshavin-1589479837.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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