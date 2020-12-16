Источник: Медведев покинет должность гендиректора «Зенита»
11:18
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в ближайшее время покинет свой пост, сообщает Metaraitings.
По данным источника, решение об уходе было принято около месяца назад. Всеми операционными вопросами в клубе на данный момент занимается председатель совета директоров Елена Илюхина. Пока неизвестно, кто сменит Медведева на посту гендиректора «Зенита».
Медведев работал гендиректором петербургского клуба с 2019-го года, до этого занимая руководящие должности КХЛ и «Газпроме».
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/medvedev-pokidaet-post-generalnogo-direktora-zenita/
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