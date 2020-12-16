Источник: Медведев покинет должность гендиректора «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в ближайшее время покинет свой пост, сообщает Metaraitings.

По данным источника, решение об уходе было принято около месяца назад. Всеми операционными вопросами в клубе на данный момент занимается председатель совета директоров Елена Илюхина. Пока неизвестно, кто сменит Медведева на посту гендиректора «Зенита».

Медведев работал гендиректором петербургского клуба с 2019-го года, до этого занимая руководящие должности КХЛ и «Газпроме».