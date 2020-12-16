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Источник: Медведев покинет должность гендиректора «Зенита»

11:18
Александр Медведев. Фото ФК «Зенит»
Александр Медведев. Фото ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в ближайшее время покинет свой пост, сообщает Metaraitings.

По данным источника, решение об уходе было принято около месяца назад. Всеми операционными вопросами в клубе на данный момент занимается председатель совета директоров Елена Илюхина. Пока неизвестно, кто сменит Медведева на посту гендиректора «Зенита».

Медведев работал гендиректором петербургского клуба с 2019-го года, до этого занимая руководящие должности КХЛ и «Газпроме».

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/medvedev-pokidaet-post-generalnogo-direktora-zenita/

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