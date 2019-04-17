Аршавин и Быстров отличились в матче между тренерами и выпускниками академии "Зенита"

"Зенит" в своем официальном Твиттере опубликовал обзор матча между тренерами и выпускниками академии сине-бело-голубых (3:4). Голами в составе выпускников отметились Андрей Аршавин и Владимир Быстров - они оформили по дублю.

Пользуясь случаем и поводом, показываем обзор матча, где тоже случилось много голов 😉



Тренеры "Газпром"-Академии 3:4 Выпускники



Голы: Класс (дубль), Тарасов – Аршавин (дубль), Быстров (дубль) pic.twitter.com/8UGzeTP3Jt – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 17 апреля 2019 г.

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