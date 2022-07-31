Абаскаль заявил, что «Спартак» должен был реализовать больше моментов в матче против «Оренбурга»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что московский клуб должен был реализовать больше моментов в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

— Правильно ли мы поняли, что ошибки — слабая реализация моментов?

— Действительно, мы должны реализовывать моменты с большей решительностью. Нужно быть уверенным в себе. Чем больше я смотрю наш чемпионат, тем больше удивляюсь. Все команды бьются до конца. Лидеры могут потерять очки в любом матче. Походу матча возникают разные ситуации, мы многое позволяем соперникам, так бывает. Но нам нужно работать над тем, чтобы контролировать игру все 90 минут. Хотел бы отдать должное футболистам. Они не позволили сопернику перевернуть игру. Нам не хватало конкретики в реализации, будем над этим работать.

«Спартак», набравший семь очков, присоединился к лидирующим в турнирной таблице петербургскому «Зениту» и ЦСКА.