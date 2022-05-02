Гол Луценко спас «Арсенал» от поражения в матче с «Нижним Новгородом»

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в заключительном матче 27-го тура РПЛ

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в заключительном матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Счет в матче в первом тайме открыл защитник нижегородцев Кирилл Гоцук. Затем преимущество гостей увеличил полузащитника Никита Калинский.

На последних минутах первого тайма один гол отыграл полузащитник туляков Сергей Ткачев.

Во второй тайме нападающий «Арсенала» Джордже Деспотович не смог реализовать пенальти. С его ударом справился голкипер Никита Гойло, который в этом матче дебютировал в РПЛ.

И все же хозяева поля сравняли счет: команду спас вышедший на замену нападающий Евгений Луценко.

Тульский «Арсенал» продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице, набрав 22 очка.

«Нижний Новгород» также не обезопасил себя от вылета или стыковых матчей: 11-е место и 29 очков.