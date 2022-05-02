«Арсенал» — «Нижний Новгород»: видео голов матча 27-го тура РПЛ

«Арсенал» из Тулы на своем поле сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (2:2) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

18-я минута: гол Гоцука

30-я минута: гол Калинского

45-я минута: гол Ткачева

66-я минута: незабитый пенальти Деспотовича

71-я минута: гол Луценко