«Арсенал» — «Зенит»: Смольников, Ткачев, Дзюба и Малком выйдут с первых минут
Стали известны составы «Арсенала» и «Зенита» на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Радакович, Степанов, Ткачев, Чаушич, Хлусевич, Давиташвили, К. Кангва, Марков.
Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Сокол, Суханов, Бьернстрем, Гулиев, Э. Кангва, Луценко, Панченко, Тудорие.
«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ловрен, Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Ерохин, Вендел, Дзюба, Малком.
Запасные: Кержаков, Бязров, Караваев, Хотулев, Мостовой, Кравцов, Барриос, Клаудиньо, Кузнецов.
Матч пройдет в Туле и начнется в 14:00 мск. Петербуржцы с 23 очками занимают первое место в турнирной таблице, хозяева с 9 очками — на 14-й строчке.
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