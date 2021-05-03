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«Спартак» победил «Арсенал» и вышел на второе место в РПЛ

18:21
3 мая. Тула. «Арсенал» — «Спартак» — 1:2. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
3 мая. Тула. «Арсенал» — «Спартак» — 1:2. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» одержал победу в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала». Москвичи выиграли в Туле со счетом 2:1.

Счет в матче открыл нападающий красно-белых Александр Соболев. В концовке первого тайма защитник москвичей Илья Кутепов срезал мяч в свои ворота.

Победу «Спартаку» принес точный удар форварда Джордана Ларссона во втором тайме.

«Спартак» набрал 53 очка и поднялся на второе место, обойдя в турнирной таблице «Локомотив» (52 очка). У «Арсенала» осталось 23 балла (13-е место).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

28-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Соболев, 21 (0:1). Кутепов, 45 — в свои ворота (1:1). Ларссон, 76 (1:2).

«Арсенал» (Тула): Шамов, Беляев, Довбня, Сокол, Рассказов (Громыко, 81), Костадинов (Горбатенко, 72), Чаушич, Ковалев (К.Кангва, 72), Луценко (Ткачев, 57), Джорджевич, Э.Кангва.

«Спартак» (Москва): Селихов, Кутепов (Джикия, 58), Жиго, Гапонов (Литвинов, 71), Мозес, Зобнин, Умяров (Хендрикс, 71), Крал, Промес (Ещенко, 83), Соболев (Понсе, 83), Ларссон.

Предупреждения: Соболев, 29. Джорджевич, 38. Чаушич, 40. Ковалев, 59. Ткачев, 90.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Стипиди (Краснодар), Данченко (Уфа).

ВАР: Сухой (Люберцы). Калугин (Москва).

3 мая. Тула. Стадион «Арсенал».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

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