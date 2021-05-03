«Спартак» победил «Арсенал» и вышел на второе место в РПЛ
«Спартак» одержал победу в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала». Москвичи выиграли в Туле со счетом 2:1.
Счет в матче открыл нападающий красно-белых Александр Соболев. В концовке первого тайма защитник москвичей Илья Кутепов срезал мяч в свои ворота.
Победу «Спартаку» принес точный удар форварда Джордана Ларссона во втором тайме.
«Спартак» набрал 53 очка и поднялся на второе место, обойдя в турнирной таблице «Локомотив» (52 очка). У «Арсенала» осталось 23 балла (13-е место).
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
28-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (1:1)
Голы: Соболев, 21 (0:1). Кутепов, 45 — в свои ворота (1:1). Ларссон, 76 (1:2).
«Арсенал» (Тула): Шамов, Беляев, Довбня, Сокол, Рассказов (Громыко, 81), Костадинов (Горбатенко, 72), Чаушич, Ковалев (К.Кангва, 72), Луценко (Ткачев, 57), Джорджевич, Э.Кангва.
«Спартак» (Москва): Селихов, Кутепов (Джикия, 58), Жиго, Гапонов (Литвинов, 71), Мозес, Зобнин, Умяров (Хендрикс, 71), Крал, Промес (Ещенко, 83), Соболев (Понсе, 83), Ларссон.
Предупреждения: Соболев, 29. Джорджевич, 38. Чаушич, 40. Ковалев, 59. Ткачев, 90.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Стипиди (Краснодар), Данченко (Уфа).
ВАР: Сухой (Люберцы). Калугин (Москва).
3 мая. Тула. Стадион «Арсенал».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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