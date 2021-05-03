На 68-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Спартак» арбитр Сергей Иванов принял верное решение, не назначив пенальти в ворота гостей. Лука Джорджевич упал и всем видом показывал, что Наиль Умяров сбил его. Однако видеоповторы убеждают в том, что спартаковец не нарушил правила игры.

(Александр Бобров)