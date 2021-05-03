«Арсенал» — «Спартак»: судья правильно не назначил пенальти в ворота красно-белых
18:09
На 68-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Спартак» арбитр Сергей Иванов принял верное решение, не назначив пенальти в ворота гостей. Лука Джорджевич упал и всем видом показывал, что Наиль Умяров сбил его. Однако видеоповторы убеждают в том, что спартаковец не нарушил правила игры.
(Александр Бобров)
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