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Судейство

«Арсенал» — «Спартак»: судья правильно не назначил пенальти в ворота красно-белых

18:09
«Арсенал» — «Спартак». «Арсенал» — «Спартак». «Арсенал» — «Спартак». «Арсенал» — «Спартак».
«Арсенал» — «Спартак».
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На 68-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Спартак» арбитр Сергей Иванов принял верное решение, не назначив пенальти в ворота гостей. Лука Джорджевич упал и всем видом показывал, что Наиль Умяров сбил его. Однако видеоповторы убеждают в том, что спартаковец не нарушил правила игры.

(Александр Бобров)

Арсенал Т — Спартак

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