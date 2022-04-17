Гаврилов считает, что увольнение Ваноли не изменит ситуацию в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов заявил, что не видит смысла в увольнении Паоло Ваноли с поста главного тренера красно-белых.

«Хоть раз в жизни напишите правду! Сколько раз я уже все это говорил... У нас очень низкий уровень футбола. А различные футбольные специалисты только льют из пустого в порожнее. Надо все перестраивать. Условия есть — поля и все остальное — но работа ведется неправильно. И это никак не дойдет до мозгов наших футбольных деятелей. Вот вчера начались разговоры — а давайте уволим Ваноли. Ну, давайте уволим. А что изменится-то?

Посмотрите статистику, сколько у «Спартака» было тренеров, и посильнее Ваноли, а ничего не могли сделать. Значит, проблема в другом. Ну нет у нас футболистов. Потому что работа, повторюсь, ведется неправильно. Тут надо копать с самого начала. Почему талантливого мальчика, который хочет заниматься футболом, ставят в такие условия и заставляют платить деньги за занятия футболом? Мы же в свое время не платили. У нас было стремление, желание. А сейчас талантливой молодежи не дают возможности развиваться», — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 31 очком в 25 матчах. Паоло Ваноли возглавляет команду с декабря 2021 года.