"Арсенал" - "Ростов": Еременко ударом со штрафного вывел гостей вперед

"Ростов" вышел вперед в матче 3-го тура чемпионата России с "Арсеналом". На 21-й минуте встречи полузащитник ростовчан Роман Еременко прямым ударом со штрафного поразил ворота туляков. Стандарт был назначен за фол Анри Хагуша.

Напомним, что после двух туров и "Ростов", и "Арсенал" имеют по четыре очка.