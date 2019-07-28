"Арсенал" - "Ростов": Еременко ударом со штрафного вывел гостей вперед

"Ростов" вышел вперед в матче 3-го тура чемпионата России с "Арсеналом". На 21-й минуте встречи полузащитник ростовчан Роман Еременко прямым ударом со штрафного поразил ворота туляков. Стандарт был назначен за фол Анри Хагуша.
Напомним, что после двух туров и "Ростов", и "Арсенал" имеют по четыре очка.
💥 Роман Ерёменко мощным ударом со штрафного открывает счёт в игре.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 28, 2019
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