В Турции сообщают, что ЦСКА претендует на сенегальского хавбека, которым интересуются «Севилья» и «Фиорентина»
13:48
Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Алассан Ндао попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает турецкое издание Fotomac.
По информации источника, турецкий клуб запросил у красно-синих 5 миллионов евро за 24-летнего сенегальца. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Фиорентина» и «Севилья». Источник отмечает, что итальянский клуб уже предложил 4 миллиона евро за хавбека.
В сезоне-2020/21 Ндао провел 40 матчей за «Фатих Карагюмрюк», на его счету 11 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.fotomac.com.tr/galatasaray/2021/05/26/son-dakika-spor-haberleri-super-ligin-yildizi-galatasaraya-feghoulinin-yerine-geliyor?paging=8
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