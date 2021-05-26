Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В Турции сообщают, что ЦСКА претендует на сенегальского хавбека, которым интересуются «Севилья» и «Фиорентина»

13:48
Алассан Ндао. Фото Instagram
Алассан Ндао. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Алассан Ндао попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает турецкое издание Fotomac.

По информации источника, турецкий клуб запросил у красно-синих 5 миллионов евро за 24-летнего сенегальца. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Фиорентина» и «Севилья». Источник отмечает, что итальянский клуб уже предложил 4 миллиона евро за хавбека.

В сезоне-2020/21 Ндао провел 40 матчей за «Фатих Карагюмрюк», на его счету 11 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.fotomac.com.tr/galatasaray/2021/05/26/son-dakika-spor-haberleri-super-ligin-yildizi-galatasaraya-feghoulinin-yerine-geliyor?paging=8

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

ФНЛ определила даты переходных матчей с командами РПЛ по итогам следующего сезона
Мужчины ограбили двух девушек в квартире и изнасиловали одну из них
Китай трижды отказался принять звонок главы Пентагона
Какой ты суп по знаку зодиака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы