В Турции сообщают, что ЦСКА претендует на сенегальского хавбека, которым интересуются «Севилья» и «Фиорентина»

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Алассан Ндао попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает турецкое издание Fotomac.

По информации источника, турецкий клуб запросил у красно-синих 5 миллионов евро за 24-летнего сенегальца. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Фиорентина» и «Севилья». Источник отмечает, что итальянский клуб уже предложил 4 миллиона евро за хавбека.

В сезоне-2020/21 Ндао провел 40 матчей за «Фатих Карагюмрюк», на его счету 11 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.