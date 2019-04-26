"Арсенал" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию из раздевалки, сделанное после разгромной победы над "Спартаком" в домашнем матче 25-го тура премьер-лиги (3:0).

- Один Город – Одна Команда! - такой подписью сопровождается фото.

"Арсенал" набрал 38 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. "Спартак" с 39 баллами располагается на 5-й строчке.

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