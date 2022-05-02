«Арсенал» — «Нижний Новгород»: Ткачев отыграл один гол в конце первого тайма

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев забил гол в добавленное к первому тайму время матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода». Он сократил отставание хозяев в счете — 1:2.

Ткачев вошел с мячом в штрафную площадь и вогнал его под перекладину ворот соперника.