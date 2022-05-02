«Арсенал» — «Нижний Новгород»: Ткачев отыграл один гол в конце первого тайма
Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев забил гол в добавленное к первому тайму время матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода». Он сократил отставание хозяев в счете — 1:2.
Ткачев вошел с мячом в штрафную площадь и вогнал его под перекладину ворот соперника.
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|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
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|
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|
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