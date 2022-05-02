«Арсенал» — «Нижний Новгород»: Деспотович не смог забить с пенальти вратарю-дебютанту
Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович не смог забить пенальти во втором тайме матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».
Форвард пробил почти по центру ворот и с его ударом справился голкипер Никита Гойло.
Отметим, что для 23-летнего вратаря этот матч стал дебютным в РПЛ.
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|
Сочи – Арсенал
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|
Спартак – ЦСКА
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|
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