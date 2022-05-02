«Арсенал» — «Нижний Новгород»: Деспотович не смог забить с пенальти вратарю-дебютанту

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович не смог забить пенальти во втором тайме матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».

Форвард пробил почти по центру ворот и с его ударом справился голкипер Никита Гойло.

Отметим, что для 23-летнего вратаря этот матч стал дебютным в РПЛ.