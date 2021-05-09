«Арсенал» направит письмо в ЭСК РФС по поводу судейства Левникова в матче с «Рубином»
Тульский «Арсенал» объявил о том, что направит письмо в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой дать оценку работе арбитра Кирилла Левникова, обслуживавшего матч 29-го тура Тинькофф РПЛ, в котором туляки играли против «Рубина» (2:4).
На 52-й минуте встречи Левников показал вторую желтую карточку полузащитнику туляков Сергею Ткачеву и назначил пенальти в ворота хозяев, который реализовал форвард казанцев Джордже Деспотович.
По итогам матча 29-го тура Тинькофф Чемпионата России по футболу «Арсенал» — «Рубин», руководством клуба принято решение направить письмо в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку ряду неоднозначных решений главного арбитра Кирилла Левникова. pic.twitter.com/x4mhpX1nG8— ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) May 9, 2021
До удаления Ткачева «Арсенал» вел со счетом 2:0, но после этого пропустил 4 мяча и проиграл встречу. После матча работу главного судьи Кирилла Левникова раскритиковал президент тульского клуба Гурам Аджоев, а главный тренер туляков Дмитрий Парфенов заявил, что ход игры перевернулся после «непонятных решений».
Дополнительная информация:
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/pfk-arsenal-informiruet20222/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю