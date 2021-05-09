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«Арсенал» направит письмо в ЭСК РФС по поводу судейства Левникова в матче с «Рубином»

12:46
Кирилл Левников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кирилл Левников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тульский «Арсенал» объявил о том, что направит письмо в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой дать оценку работе арбитра Кирилла Левникова, обслуживавшего матч 29-го тура Тинькофф РПЛ, в котором туляки играли против «Рубина» (2:4).

На 52-й минуте встречи Левников показал вторую желтую карточку полузащитнику туляков Сергею Ткачеву и назначил пенальти в ворота хозяев, который реализовал форвард казанцев Джордже Деспотович.

До удаления Ткачева «Арсенал» вел со счетом 2:0, но после этого пропустил 4 мяча и проиграл встречу. После матча работу главного судьи Кирилла Левникова раскритиковал президент тульского клуба Гурам Аджоев, а главный тренер туляков Дмитрий Парфенов заявил, что ход игры перевернулся после «непонятных решений».

Арсенал Т — Рубин

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/pfk-arsenal-informiruet20222/

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